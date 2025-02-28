İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Kaçakçılarına Baskın

İzmir'de silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Kaçakçılarına Baskın

Bergama ilçesinde organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon, silah ticareti, kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere ağır darbe indirdi.

İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Kaçakçılarına Baskın - Resim : 1

Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin savcılık talimatıyla başlattığı çalışmada, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Kaçakçılarına Baskın - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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