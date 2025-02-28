Muğla'da Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak'ta bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Evde yapılan incelemede, ev sakinlerinden 42 yaşındaki Osman Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Soylu'nun cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin ilk tespitlerine göre, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA