Muğla'da Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak'ta bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'da Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Evde yapılan incelemede, ev sakinlerinden 42 yaşındaki Osman Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Soylu'nun cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin ilk tespitlerine göre, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı öğrenildi.

SPK 4 Şirket için Harekete Geçti! Resmen Onay VerdiSPK 4 Şirket için Harekete Geçti! Resmen Onay VerdiEkonomi

Dünya Günlerdir Trans Vekilin Haykırışını Konuşuyor! 'Artık Bizi Rahat Bırakın, Hiç Utanmıyor musunuz?'Dünya Günlerdir Trans Vekilin Haykırışını Konuşuyor! 'Artık Bizi Rahat Bırakın, Hiç Utanmıyor musunuz?'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Hastane Muğla Yangın
Antioksidan Deposu Olarak Biliniyor: Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yağ Yakacaksınız Antioksidan Deposu, Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yaktırıyor
Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı
Oğluyla Tartışan Çocuğu Ezmişti, Cezası Belli Oldu Oğluyla Tartışan Çocuğu Ezmişti, Cezası Belli Oldu
Balıkesir'de CHP Aracına Silahlı Saldırı Balıkesir'de CHP Aracına Silahlı Saldırı
ÇOK OKUNANLAR
EFT ve Havalede Yeni Dönem Yarın Başlıyor: IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak
Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü? Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü?
Ekranlara Ani Şekilde Veda Etmişti, Hastalığı Aylar Sonra Ortaya Çıktı Ekranlara Neden Veda Ettiği Ortaya Çıktı
Ekrem İmamoğlu 14 Kişi İçin Harekete Geçti, 'Sahte Diploma' İddialarına Dava İmamoğlu 14 Kişi İçin Harekete Geçti, 'Sahte Diploma' İddialarına Dava
Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' İddiası: Masasında Hangi Seçenekler Var? Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' İddiası: Masasında Hangi Seçenekler Var?