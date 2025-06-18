Kırmızı Altın Diye Biliniyor: Kilosu 500 TL'ye Satılıyor! Bu Yıl Eken Köşeyi Dönüyor
Kırmızı altın olarak bilinen kiraz, bu yıl zirai don nedeniyle kilosu 500 TL’ye kadar yükseldi. Üretim yapan az sayıda çiftçi yüksek kazanç elde ederken, pazarda alıcı bulmak zorlaştı. Vatandaş kirazı alamamaktan, esnaf ise satamamaktan şikayetçi.
Kaynak: İHA
Eskişehir’de mart ve nisan aylarında etkili olan zirai don, sağanak ve dolu yağışları tarım ürünlerine büyük darbe vurdu. Özellikle kiraz rekoltesi bu yıl ciddi oranda düştü. Pazar tezgahlarında kırmızı altın olarak bilinen kirazın kilosu 500 TL’ye kadar çıkarken, hem üreticiler hem de tüketiciler zorlu bir sezon geçiriyor.
KİLOSU 500 TL'YE SATILIYOR
Yaz aylarının en çok tercih edilen meyvelerinden olan kiraz, bu yıl üreticiyi de tüketiciyi de memnun edemedi. Zirai don nedeniyle rekoltede yaklaşık yüzde 80 oranında düşüş yaşandığı bildirildi. Eskişehir’de pazarlarda kirazın kilosu 500 liraya alıcı buluyor.
“TANESİ 5 LİRA, VATANDAŞ ALAMIYOR”
Eskişehir’de 30 yıldır pazarcılık yapan İlyas Erdağ, bu yıl kirazın piyasada neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirterek, “Türkiye genelinde yüzde 70-80 oranında don zararı var. Kirazın yalnızca yüzde 20’si kaldı, o da ülke ihtiyacına anca yetiyor. Talep fazla ama ürün az. Tane hesabı yapacak olsak 5 liraya denk geliyor. Vatandaş alamıyor, biz de satamıyoruz” dedi.
FİYATI ALTINI TAHTINDAN ETTİ
Pazar esnafı İsmail Çobanoğlu da fiyatların bu yaz boyunca yüksek kalacağını söyledi. “Bahçelere don vurdu, kiraz az. Parası olan alacak, olmayan için maalesef zor. 100 liralık kiraz 10 taneye denk geliyor. Müşteri az buluyor, ama ürün kıtlığı böyle bir tablo oluşturdu” dedi.
"KİRAZ ATEŞ PAHASI"
Pazarda alışveriş yapan Zeynep Demir ise yüksek fiyatlardan şikayet ederek, “Kiraz ateş pahası. 200 liralık aldım ama ne kadar geldiğini bilmiyorum. Bu şekilde kim alabilir ki? Sonunda tezgâhta kalacak, çöpe gidecek” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde kirazın kilosu 150 lirayken yaz ortasında 50 liraya kadar düşmüştü.
30 YILIN EN AĞIR ZİRAİ DONU
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da geçtiğimiz mayıs ayında Eskişehir’deki kiraz bahçelerini yerinde incelemiş ve büyük zarar tespit ettiklerini açıklamıştı. “Sıfırın altında 15-20 derece sıcaklıkları gördük. Bu, son 30 yılın en düşük seviyeleri. Eskişehir’in birçok ilçesinde ürün kaybı yüzde 100’e kadar çıktı” diyen Bayraktar, don olayının Türkiye genelinde tarım ürünlerini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekmişti.