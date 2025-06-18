Kırmızı Altın Diye Biliniyor: Kilosu 500 TL'ye Satılıyor! Bu Yıl Eken Köşeyi Dönüyor

Eskişehir’de mart ve nisan aylarında etkili olan zirai don, sağanak ve dolu yağışları tarım ürünlerine büyük darbe vurdu. Özellikle kiraz rekoltesi bu yıl ciddi oranda düştü. Pazar tezgahlarında kırmızı altın olarak bilinen kirazın kilosu 500 TL’ye kadar çıkarken, hem üreticiler hem de tüketiciler zorlu bir sezon geçiriyor.



