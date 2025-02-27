Alanya’da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Tutuklama

Alanya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı. Tehdit ve cebir yoluyla taşınmazları zimmetlerine geçirdikleri belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Alanya’da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Tutuklama

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya’da suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi..

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçu kapsamında müştekilere ait taşınmazları tehdit ve cebir yoluyla zimmetlerine geçirdiği belirlenen 5 şüpheli ile "Nitelikli Yağma" suçu kapsamında tespit edilen 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Operasyonda 3 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 104 adet fişek/kartuş ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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