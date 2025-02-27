Bingöl’de Dolandırıcılık Suçundan 3 Kişi Yakalandı
Bingöl’de yapılan operasyonda, nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 kişi yakalandı.
Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "KOM Başkanlığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele operasyonları kapsamında ilimizde nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şahıs yakalanmış olup adli işlemler akabinde Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, müştekinin maddi zararı giderilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA