Bingöl’de Dolandırıcılık Suçundan 3 Kişi Yakalandı

Bingöl’de yapılan operasyonda, nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 kişi yakalandı.

Bingöl’de Dolandırıcılık Suçundan 3 Kişi Yakalandı

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "KOM Başkanlığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele operasyonları kapsamında ilimizde nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şahıs yakalanmış olup adli işlemler akabinde Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, müştekinin maddi zararı giderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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