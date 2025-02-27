Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 26 Gözaltı
Nevşehir'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay önce çalışma yürütüldü.
Ekipler, tespit edilen şüphelilerin kargo yoluyla Nevşehir'e gönderilen uyuşturucu satışından elde edilen paraların kripto varlıklar aracılığıyla alındığını belirledi.
114 personelle, 23 adrese eş zamanla yapılan operasyonda 26 kişi yakalandı. Aramalarda 1 kilo 200 gram kokain, 360 gram metamfetamin, 93 gram esrar ve 40 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA
Kaynak: DHA