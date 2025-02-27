Erzincan’da Lokantada Çıkan Yangın Korkuttu

Yangın, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada çıktı. Edinilen bilgilere göre, lokantanın mutfak bölümünde bulunan davlumbazda biriken yağlar aşırı ısınma nedeniyle tutuştu. Alevler kısa sürede yayılarak çatı katına kadar ulaştı. Durumu fark eden çalışanlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, lokantada maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA