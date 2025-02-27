Çorum’da Korkutan Kaza: Virajı Alamayan Otomobil Tarlaya Uçtu

Kaza, Yozgat-Alaca karayolu üzerinde bulunan Yenice köyü mevkisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mehmet Ali K. (39) yönetimindeki 55 ASB 75 plakalı otomobil, Alaca istikametinde seyir halindeyken keskin virajı alamayarak kontrolden çıktı ve tarlaya savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, ardından Mehmet Ali K. ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA