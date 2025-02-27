Elazığ’da Annelere Bebek Sağlığı Eğitimi Verildi

Elazığ’ın Ağın ilçesinde, normal doğumu teşvik etmek, sezaryen doğum oranlarını azaltmak ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla "Normal Doğum Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

Ağın Toplum Sağlığı Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte, sağlık çalışanları anne ve anne adaylarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde, normal doğumun hem anne hem de bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA