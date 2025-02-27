Düzce'de Üniversite Öğrencilerine Moral Konseri

Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören ve Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda konaklayan öğrenciler, düzenlenen mini konserle moral buldu.

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Düzce'de Üniversite Öğrencilerine Moral Konseri

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda, Bahçeşehir Gençlik Merkezi tarafından organize edilen konser etkinliği, öğrencilere keyifli anlar yaşattı.
Yurdun yemekhanesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sevilen şarkılar eşliğinde stres atarak gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılan öğrenciler, konserin hem moral verici hem de eğlenceli olduğunu belirterek organizasyondan memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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