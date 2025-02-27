Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu, 7 Kişi Gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 7 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 9 sim kart, 7 bilgisayar, 1 harici disk, 1 flaş bellek ve çeşitli dijital materyaller ile belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.

Kaynak: DHA