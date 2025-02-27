Erzurum’da Uyuşturucu Tacirlerine Ağır Darbe: 7 Kişi Gözaltında

Erzurum’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum’da Uyuşturucu Tacirlerine Ağır Darbe: 7 Kişi Gözaltında

Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Şubat 2025 tarihinde Horasan, Karayazı ve Palandöken ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 256 gram bonzai, 33 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 40 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü ve 10 adet bıçak ele geçirildi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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