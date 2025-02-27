Kırklareli'nde Hayvan Ağılı Küle Döndü

Edinilen bilgilere göre, Büyükmandra beldesindeki hayvan ağılı henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Babaeski, Lüleburgaz ve Hayrabolu itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle birlikte ağılda bulunan hayvanlar, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından ağılda büyük çapta hasar oluşurken, yapı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

Kaynak: İHA