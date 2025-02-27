Yozgat’ta Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şahıs Kıskıvrak Yakalandı

Yozgat''ta uyuşturucu madde suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıs, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yozgat’ta Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şahıs Kıskıvrak Yakalandı

Yozgat Çandır İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, arama kaydında bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında uyuşturucu madde suçundan kesinleşmiş 3 yıl 15 gün cezası olan A.S. isimli şahıs gözaltına alındı. A.S. tamamlanan işlemlerin ardından tutuklanarak Boğazlıyan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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