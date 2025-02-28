Oğluyla Tartışan Çocuğu Ezmişti, Cezası Belli Oldu

Bolu'da, oğlunu ağlattığı gerekçesiyle 12 yaşındaki Eren Y.'ye otomobiliyle çarparak yaralanmasına neden olan Gülcan Mutlu Ulusoy, 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 11 Ağustos 2024'te Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Eren Y., boncuk tabancasıyla T.U.'ya boncuk attı. Ağlayarak eve giden T.U., durumu annesi Gülcan Mutlu Ulusoy'a anlattı. Sinirlenen anne, sokakta bisiklete binen Eren Y.'ye otomobiliyle çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası gözaltına alınan Ulusoy, ev hapsine çarptırıldı.

CEZASI BELLİ OLDU

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan Ulusoy, beraatini talep etti. Mağdur çocuğun babası ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Mahkeme heyeti, Ulusoy'a 2 yıl 11 ay hapis cezası verirken, ev hapsini kaldırdı.

Kaynak: DHA

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