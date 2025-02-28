Balıkesir'de CHP Aracına Silahlı Saldırı

Balıkesir'de CHP aracına silahlı saldırı düzenlendi. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin saldırıda kullandığı silah ruhsatsız çıktı.

Balıkesir'de CHP Aracına Silahlı Saldırı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Şehir Parkı otoparkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe teşkilatının kullanımındaki ve üzerinde parti amblemi bulunan araca silahlı saldırı düzenlendi. Ateşli silahla zarar verilen araca yönelik saldırının ardından Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda olayın faili B.Ç., saldırıda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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