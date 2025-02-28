3 Boyutlu Yazıcıyla Suikast Silahı Üreten Şüpheli Yakalandı

Ankara’da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 3 boyutlu yazıcıyla ürettiği suikast silahlarını satmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı.

3 Boyutlu Yazıcıyla Suikast Silahı Üreten Şüpheli Yakalandı

Ankara’da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 boyutlu yazıcıyla X-ray cihazları tarafından tespit edilemeyen tabancalar üreten şüpheliyi belirleyerek Yenimahalle ilçesindeki evinde yakaladı.

Yapılan aramada, 8 adet 22 kalibre 'Harlot 22' model tabanca, 8 tabanca şarjörü, çeşitli çaplarda 112 tabanca fişeği, 9 tabanca yayı, 3 boyutlu yazıcı ve silah çizimlerinin yüklü olduğu hafıza kartı ele geçirildi. Şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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