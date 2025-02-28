Orucu Neler Bozar? İşte En Merak Edilen 10 Sorunun Cevabı

Ramazan ayının heyecanı yavaş yavaş hissedilmeye başlarken, ilk sahura saatler kala Diyanet İşleri Başkanlığı, en merak edilen 10 soruyu yanıtladı. Aşı, kusmak, vücuttan kan akması orucu bozar mı? İşte cevaplar…

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Orucu Neler Bozar? İşte En Merak Edilen 10 Sorunun Cevabı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, oruç tutmak için hazırlananların merak ettiği soruları yanıtladı. İşte en çok merak edilen 10 sorunun cevabı…

1 -AŞI ORUCU BOZAR MI?

Oruç, yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Aşı da böyle olup orucu bozmaz. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar.

2 - KAN VERMEK BOZAR MI?

Ramazanda oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. Vücuda kan almak ise beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

Orucu Neler Bozar? İşte En Merak Edilen 10 Sorunun Cevabı - Resim : 1

3 -KUSMAK BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur.

4 -ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NE?

Oruç kefareti 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur.

5 -YOLCULUKTA BOZULURSA NE YAPILMALI?

Ramazanda sefer mesafesi (en az 90 kilometre) kadar bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüz yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır.

Orucu Neler Bozar? İşte En Merak Edilen 10 Sorunun Cevabı - Resim : 2

6 -ORUCU BOZMANIN FİDYESİ NEDİR?

Oruç için fidye verilmesi, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar için geçerlidir. Buna göre, oruç tutmaya gücü yettiği halde tutmayan veya geçici bir sebeple tutamayan kimseler hakkında fidye hükmü yoktur.

7 -DOKTOR ÖNERMEZSE NE YAPILMALI?

Uzman bir doktorun, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, ramazanda oruç tutmayabilir.

Orucu Neler Bozar? İşte En Merak Edilen 10 Sorunun Cevabı - Resim : 3

8 - Kadınlar adet ve lohusalık hallerinde oruç tutabilirler mi?

Adet ve lohusalık halindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler.

9 - Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre yapar?

Seyahate çıkan kişilerin, imsak ve iftarları o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de uçuş esnasında varsa uçak yetkilisinin vereceği bilgiye göre, böyle bir uygulama yoksa uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar.

Orucu Neler Bozar? İşte En Merak Edilen 10 Sorunun Cevabı - Resim : 4

10 - Oruç fidyesi nasıl ödenir?

Oruç fidyesinin tutarı fitre bedeli kadardır. Bu fidyeler ramazanın başlangıcında verilebileceği gibi ramazanın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi ayrı ayrı fakirlere de verilebilir.

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Kaynak: AA

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