Armağan Çağlayan Merak Edilen Soruyu Sordu! Fatih Altaylı'nın Kiliseleri mi Var?

Gazeteci Fatih Altaylı, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Çağlayan, Altaylı'ya hakkındaki şehir efsanelerini sordu. Öyle ki sosyal medyada Van'daki Akdamar Adası'nın Altaylı'ya ait olduğu iddiaları dolanıyordu.

Çağlayan bu iddiaları Altaylı'ya sordu. "Doğru değil. Başka ada vardı aileye ait ama o sonra onu satmadılar. Devlete vermişler" diyen Altaylı, hakkında çıkan iddialara şu yanıtı verdi:

FATİH ALTAYLI'NIN KİLİSESİ Mİ VAR?

"Kilise efsanesi var. Açık söylemek gerekirse benim o kiliselerden çok haberim bile yoktu. Van'da dedeme ait bayağı bir geniş araziler vardı. Onların içinde kiliseler varmış.

Avukatıma söyledim bir bak dedim bir şey var mı. Dedem 1980'lerin başında vefat etmişti. Kiliselerinde içerisinde olduğu arazilerin terekesine koymamışlar bile. Onlarla ilgili bir tasarruf bile yok. Hala dedemin adına duruyor onlar.

Anadolu'da böyle pek çok kilise varmış. Bugün bilinen pek çok önemli aile asında o kiliseleri yıkıp oraları satmışlar, fabrikalar yapmışlar. Fakat dedem dokunmamış bile orada duruyor. Nasıl bizim olduğu hikayesini çok net bilmiyorum. Ama duyduğum şuydu eski Van yıkılıp yeni Van kurulurken oradaki bizim bazı arazileri devlete vermişler. Bunların karşılığında devlet de kendindeki arazilerin bir kısmını takas yapmış. Bize gelen mallardan bir kısmı da kiliseler varmış. Ne attık, ne sattık, ne kırdık. Öyle duruyor orada. Devlet gelsin Kültür Bakanlığı gelsin ne istiyorsa yapsın yani kimsenin bir şey dediği yok."

Kaynak: Haber Merkezi