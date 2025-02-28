AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat Açıklaması

AKP İstanbul İl Başkanlığı, 28 Şubat'ın 28. yıl dönümü nedeniyle 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. İstanbul'daki açıklamayı AKP İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal okudu. Birdal, "28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbedir" dedi.

Muammer Birdal, yaptığı açıklamada, seçilmiş hükümetin görevden el çektirildiğini belirtti. Birdal, sürecin sadece siyasi değil, toplumsal açıdan da büyük yaralar açtığını ifade etti.

“Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatları dini inançları nedeniyle karalanmış, işten çıkarılmış ve fişlenmiştir” diyen Birdal, sözlerine şöyle devam etti:

"Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır. Ancak aziz milletimize bin yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede altyapı hamlesi yapmakla kalmamış; medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bunların artıklarıyla da her şartta mücadele devam etmektedir."

Kaynak: İHA