MESEM'e Yolsuzluk Operasyonu, Gözaltılar Var

Erzurum'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarında devletten haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü mahkemeye sevk edilirken, işveren ve yetkili personelin iş birliği ile 2 milyon liranın üzerindeki paranın zimmete geçirildiği öğrenildi.

MESEM'e Yolsuzluk Operasyonu, Gözaltılar Var

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa ve ustalık eğitimi gibi öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan MESEM programlarında usulsüzlük yapıldığının belirlenmesinin ardından harekete geçerek operasyon düzenledi.

MESEM'e Yolsuzluk Operasyonu, Gözaltılar Var - Resim : 1

2 MİLYON LİRALIK VURGUN

İşverenler ve yetkili kamu görevlileri tarafından programa usulsüz şekilde kayıt yaptırıldığı, öğrencilerin SGK primlerinin bakanlığa ödetilerek 2 milyon liranın üzerindeki paranın zimmete geçirildiği iddiasıyla 21 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alındı.

MESEM'e Yolsuzluk Operasyonu, Gözaltılar Var - Resim : 2

14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı, 14'ü ise güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

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