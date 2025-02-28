MESEM'e Yolsuzluk Operasyonu, Gözaltılar Var

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa ve ustalık eğitimi gibi öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan MESEM programlarında usulsüzlük yapıldığının belirlenmesinin ardından harekete geçerek operasyon düzenledi.

2 MİLYON LİRALIK VURGUN

İşverenler ve yetkili kamu görevlileri tarafından programa usulsüz şekilde kayıt yaptırıldığı, öğrencilerin SGK primlerinin bakanlığa ödetilerek 2 milyon liranın üzerindeki paranın zimmete geçirildiği iddiasıyla 21 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alındı.

14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı, 14'ü ise güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA