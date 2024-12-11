DEM Parti’nin Muhalefet Şerhinde Kahreden Ayrıntı: Milyonlarca Çocuk İşçileştirildi

RIFAT KIRCI

TBMM Genel Kurulu’nda 12 gün sürecek 2025 yılı bütçe görüşülmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Görüşmeler çoğunlukla siyasi polemiklerle gündeme gelse de muhalefetin verdiği şerhlerde dikkat çeken veriler yer aldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin alkışladığı DEM Parti’nin verdiği şerhte çocuk işçiliğinin ulaştığı korkunç tablo gözler önüne serildi.

TÜİK BİLE GİZLEYEMEDİ, 3 OĞLANDAN 1'İ İŞÇİ

DEM Parti’nin muhalefet şerhinde, kamu kurumlarının çocuk işçiliğine yönelik net veriler paylaşmadığı; açıklanan rakamların ise güvenilirlikten uzak olduğu eleştirisi yapıldı. TÜİK verilerine de yer verilen şerhte “TÜİK’in 2023 Hane Halkı İşgücü Araştırmasına göre 15-17 yaş arasında işçileştirilen çocuk oranı bir önceki yıla göre yüzde 3,5 oranında artış göstererek yüzde 22,1 olmuştur. Çalışmak zorunda bırakılan ve işçileştirilen çocukların yaş ortalaması her gün düşerken, sadece TÜİK verilerindeki 15-17 yaş arasına bile bakıldığında, her beş çocuktan birinin oğlan çocuklarının ise 3’te birinin işçileştirilmiş durumda olduğu sarih bir şekilde ortadadır" ifadelerine yer verildi.

2 MİLYON ÇOCUK İŞÇİLEŞTİRİLDİ

Muhalefet şerhinde çocuk işçiliğine yönelik sendikal verilere de değinilerek “İşçileştirilen çocuk sayısının 2 milyonu bulduğu ve geçtiği, bu sayının yaz aylarında iki veya üç katına çıktığı görülmektedir” denildi.

'10 YILDA 671 ÇOCUK KATLEDİLDİ'

Şerhte, toplumun yoksullaştıkça çocukların işçileştiği aktarıldı. İşçileşen çocukların eğitimden de koptuğu vurgulanarak şu veriler paylaşıldı:

“İşçileştirilen çocuk ölümleri hakkında en sağlıklı verileri paylaşan İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’ne göre Türkiye’de 2013–2023 yılları arasında en az 671 çocuk, iş cinayetlerinde katledilmiştir. 2002-2012 yılları arasında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocukların sayısı her ne kadar güvenilirliği şüpheli olsa da olsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre ise en az 236’dır.”

GÜNDE 12 SAAT MESEM SÖMÜRÜSÜ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) da eleştirildiği şerhte şu veriler yer aldı:

“MEB’in verilerine göre MESEM’lere kayıtlı öğrenci sayısı 451 bin 842’dir. MESEM’lerde, ‘bir gün okulda dört gün iş yerinde eğitim alma’ mottosuyla ‘maaş ve sigorta’ ve ‘iş garantisi’ sloganlarıyla, sermayedarların/sermaye dostu iktidarın bir ‘memleket meselesi’ olarak gördüğü bu uygulamayla, çocuklar haftanın 5-6 günü, günde 10-12 saat çalıştırılarak yoğun emek sömürüsüne maruz bırakılmaktadır. İSİG verilerine göre ise kapitalist sistemin sömürünün bir aracı olan MESEM’lerde çalışırken 44 çocuk yaşamını yitirmiştir.”

Muhalefet şerhinde acilen atılması gereken adımlar ise şöyle sıralandı:

MESEM’ler derhal kapatılmalıdır.

Çocukları ucuz işgücü olarak gören ve bunun altyapısını oluşturan eğitim politikalarına son verilmelidir.

Çocuk yoksulluğu ve çocukların işçileştirilmesi ile ilgili ve güvenilir ve düzenli veriler kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

Çocuk çalıştıran kişi ve kurumlara göz yumulmamalı, caydırıcı cezalar verilmelidir.

Yasa dışı çocuk çalıştırmayı önlemeye yönelik tedbirler alınmalı, denetimler etkin ve sıkı bir şekilde yapılmalı, ilgili mevzuatlar yürürlüğe koyulmalıdır.

Çocukların işçileştirilmesinin önüne geçecek mevzuat değişikliği bir an önce yürürlüğe konulmalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem