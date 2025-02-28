Devlet Hastanesinde Skandal! Eş Zamanlı Baskın Düzenlendi, Gözaltılar Var

Sağlık sektöründeki skandallar birer birer patlak vermeye ederken skandalın son adresi Samsun oldu. Samsun’da emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık raporu düzenleyen 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporu alınmasını sağlayan şüphelileri yakın kadrajına aldı.

Devlet Hastanesinde Skandal! Eş Zamanlı Baskın Düzenlendi, Gözaltılar Var - Resim : 1

RÜŞVET, USULSÜZLÜK...

Yapılan incelemelerde, bir devlet hastanesinde 'Resmi belgede sahtecilik', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık' ve 'Rüşvet', suçlarının işlendiği tespit edildi.

Devlet Hastanesinde Skandal! Eş Zamanlı Baskın Düzenlendi, Gözaltılar Var - Resim : 2

ARALARINDA DOKTOR DA VAR

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında doktor N.K.’nın da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Baskında 3 engellilik sağlık kurulu raporu, 208 mermi, 1 sağlık kurulu muayene fişi, 3 ajanda ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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