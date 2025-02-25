Dünya Bu Skandalı Konuşuyor! Sapık Cerrah Yüzlerce Çocuğa Kabusu Yaşattı: Her Şeyi Günlüğüne Yazmış

Dünya, Fransa tarihinin en büyük çocuk istismarı davasını konuşuyor. Fransa'nın çeşitli bölgelerinde çalışmış ve 'saygın' bir cerrah olarak 74 yaşındaki Joel Le Scourarnec'in çoğunluğu çocuk olmak üzere anestezi altındaki veya ameliyattan yeni çıkmış 299 kişiye cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Scourarnec'in kabusu yaşattığı çocuklardan en küçüğünün 1 yaşında bebek olduğu; 256'sının ise 15 yaşın altında olduğu öğrenildi. İddialara göre, istismar Fransa'da Le Scouarnec'in çalıştığı hastanelerde 1989 ile 2014 yılları arasında meydana geldi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Mahkemede ilk kez hakim karşısına çıkan sapık cerrah, "İğrenç ve korkunç şeyler yaptım. Bu yaraların silinemeyeceğinin veya iyileştirilemeyeceğinin tamamen farkındayım" diyerek suçlarının sorumluluğunu almaya hazır olduğunu söyledi.

EVİNDEN ÇIKANLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

NTV'de yer alan habere göre; sapık cerrahın evinden çıkanlar ise şoke etti. Dedektifler sapık cerrahın evinde yaptıkları aramada çocuklara yönelik cinsel istismarı içeren 300 binden fazla fotoğraf ve videonun bulunduğu sabit diskler ve istismarın ayrıntılarını anlatan kara kaplı günlükler buldular. Günlükte mağdurların isimlerinin de yer aldığı görüldü.

Sapık cerrahın evindeki döşeme tahtalarının altından ise gerçek boyutlarda bir oyuncak bebek koleksiyonu çıktı. Le Scouarnec'in bir notta "Ben bir pedofiliyim ve her zaman öyle kalacağım" yazdığı belirtiliyor.

60'tan fazla avukat, mağdurları ve ailelerini temsil ediyor ve önümüzdeki ay istismarın iddia edildiği kronolojik sıraya göre ifade verecekler.

Kaynak: NTV