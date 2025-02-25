Gazze'de 6 Bebek İsrail Yardım Girişini Engellediği İçin Öldü

Hamas, bir açıklama yaparak "işgalci İsrail hükümetinin izlediği suç politikalarının bir sonucu olarak Gazze Şeridi'nde şiddetli soğuklar ve ısınma araçlarının bulunamaması nedeniyle 6 bebeğinin hayatını kaybettiğini" söyledi.

İsrail'in Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinliye insani yardım ve barınma malzemelerinin ulaştırılmasını engellediği, uluslararası toplumun ise İsrail'in uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle Gazze'de ortaya çıkan insani felaket karşısında sessiz kaldığı kaydedildi.

'HAREKETE GEÇME' ÇAĞRISI

Arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'a seslenilen açıklamada "ateşkesin ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için acil harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in ateşkes kapsamındaki insani protokolü uygulamaya zorlanması ve Gazze'ye barınma araçları, ısıtıcı ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere insani yardımların ulaştırılmasının garanti altına alınması talep edildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'deki Filistinli çocukların korunmasının önemine dikkati çekilerek, İsrail'in 15 aydan uzun süren saldırılarında 17 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA