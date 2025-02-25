Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Gizemli Salgın! Sadece 48 Saat İçinde Öldürüyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde nedeni bilinmeyen bir hastalık, 50'den fazla kişi yaşamını yitirmesine neden oldu.

Bikoro Hastanesi Tıbbi Direktörü Serge Ngalebato’nun açıklamalarına göre, bilinmeyen bir hastalığa yakalananların çoğu, belirtilerin ortaya çıkmasından sadece iki gün sonra hayatını kaybediyor. Kuzeybatı Kongo'da 21 Ocak’ta başlayan salgın kapsamında şu ana kadar 419 vaka tespit edilirken, 53 kişi hayatını kaybetti.

48 SAAT SONRA ÖLDÜRÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Afrika ofisi, salgının Boloko kasabasında başladığını bildirdi. İlk vakaların, yarasa eti tüketen üç çocuğun kanamalı ateş belirtileri göstermesinin ardından 48 saat içinde ölmesiyle ortaya çıktığı aktarıldı.

10 YILDA YÜZDE 60 ARTIŞ

DSÖ'nün 2022 yılında yayımladığı rapora göre, Afrika’da hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların sayısında son on yılda %60’ın üzerinde bir artış yaşandı.

Hastalığın ikinci dalgası ise 9 Şubat’ta Bomate kasabasında görüldü. Toplam 13 vakadan alınan örnekler, detaylı inceleme için başkent Kinşasa’daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi. Yetkililer, salgının kaynağını ve yayılma yollarını tespit etmek için araştırmalarına devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi