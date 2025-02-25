İsrail Hapishanelerinde Bir Buçuk Yılda 59 Filistinli Öldü

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten beri İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli esir sayısının 59'a ulaştığını açıkladı.

İsrail Hapishanelerinde Bir Buçuk Yılda 59 Filistinli Öldü

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, ölüm nedenine dair bilgi verilmeksizin İsrail hapishanelerindeki Gazzeli esir Musab Heniyye'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada Heniyye'nin ölümüyle beraber 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinli sayısının 59'a ulaştığı aktarıldı.

Hayatını kaybeden 59 kişiden 38'inin Gazze Şeridi'nden olduğu kaydedilen açıklamada ayrıca, İsrail'in hayatını kaybeden onlarca Filistinli esiri gizlediği savunuldu.

Kaynak: AA

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