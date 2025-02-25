Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 348'e Çıktı

İsrail'in 471 gün devam eden saldırıları sonrasında kabul edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 1'i enkaz altından çıkarılan, 2 Filistinlinin cenazesi hastanelere nakledildi.

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Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 348'e Çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşması sonrasında İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri açıkladı.

Son 24 saatte hastanelere biri enkaz altından çıkarılan 2 kişinin cansız bedeninin ulaştığı aktarılan açıklamada, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 348'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise 111 bin 761 olduğu bildirildi.

ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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