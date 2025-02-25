İsrailliler Batı Şeria'da Engelli Filistinliyi Bıçakladı
Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli engelli bir genci bıçakladı.
Filistin Kızılayı, bir yazılı açıklama yayımlayarak, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde İsrailliler tarafından bıçaklanan Filistinli engellinin yaralandığını bildirdi.
Karnından yaralanan engellinin 20 yaşlarında bir genç olduğu aktarılan açıklamada, Filistin Kızılayı ekiplerinin ilk müdahaleden sonra yaralıyı hastaneye kaldırdıkları ifade edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk, 920 Filistinli hayatını kaybetti.
Kaynak: AA