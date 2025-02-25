11 Yıl Önce Kayıplara Karışmıştı, MH370 İçin Umut Verici Arama

Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, kayboluşunun üzerinden yaklaşık 11 yıl geçmesine rağmen bulunamazken, arama çalışmaları yeniden başladı.

11 Yıl Önce Kayıplara Karışmıştı, MH370 İçin Umut Verici Arama

Mart 2014’te Malezya’dan havalanan ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolan uçağı bulmak için yeni bir arama operasyonu başlatıldı. Okyanus ve deniz tabanından veri toplayan ‘Ocean Infinity’ şirketine ait ‘Armada 7806’ gemisi, Avustralya’nın Perth kentinin yaklaşık 1000 kilometre açığında çalışmalarına başladı.

Eğer enkaz bulunursa, arama çalışmalarını yürüten Ocean Infinity şirketine yaklaşık 70 milyon dolarlık bir ödeme yapılması planlanıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Malezya kayıp
Gazze'de 6 Bebek Soğuktan Hayatını Kaybetti Gazze'de 6 Bebek Daha Soğuktan Hayatını Kaybetti
3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor 3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor
Rusya’dan ‘658 Milyon Ton’ Açıklaması Rusya’dan ‘658 Milyon Ton’ Açıklaması
İkinci Ara Tatil 2025 Ne Zaman Başlayacak? İşte Ara Tatil Tarihleri İkinci Ara Tatil 2025 Ne Zaman Başlayacak? İşte Ara Tatil Tarihleri
ÇOK OKUNANLAR
65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: Aidat Kiradan Fazla ise… 65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: A
İmamoğlu'na 'Sahte Diploma' Soruşturması: Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler... Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler...
Özgür Özel Görüşmenin Detaylarını Anlattı: AKP'ye Katılan Serap Yazıcı CHP'nin de Kapısını Çalmış Serap Yazıcı CHP'nin de Kapısını Çalmış
Elektrik Faturasına Zam Gelecek mi? EPDK Başkanı’ndan Gündem Olacak Çıkış: ‘Villada Oturanın Faturasını Devlet Neden Sübvanse Etsin?’ Elektrik Faturasına Zam Gelecek mi?
Ünlü Dizide Büyük Kriz: Başrol Diziden Apar Topar Ayrıldı Ünlü Dizide Büyük Kriz! Başrol Diziden Ayrıldı