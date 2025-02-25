11 Yıl Önce Kayıplara Karışmıştı, MH370 İçin Umut Verici Arama

Mart 2014’te Malezya’dan havalanan ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolan uçağı bulmak için yeni bir arama operasyonu başlatıldı. Okyanus ve deniz tabanından veri toplayan ‘Ocean Infinity’ şirketine ait ‘Armada 7806’ gemisi, Avustralya’nın Perth kentinin yaklaşık 1000 kilometre açığında çalışmalarına başladı.

Eğer enkaz bulunursa, arama çalışmalarını yürüten Ocean Infinity şirketine yaklaşık 70 milyon dolarlık bir ödeme yapılması planlanıyor.

Kaynak: DHA