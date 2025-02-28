Olimpiyat Yüzücüsü Derya Erke Hayatını Kaybetti

Türkiye’yi Sidney ve Atina Olimpiyatları’nda temsil eden milli yüzücü Şadan Derya Erke’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eke’nin kaybını sosyal medyadan duyurdu. İmamoğlu paylaşımında, “Değerli bir çalışma arkadaşımızı, eğitmenimizi, milli sporcumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizi Sidney ve Atina Olimpiyatları’nda temsil eden yüzücümüz Şadan Derya Erke’ye Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sporcu arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Değerli bir çalışma arkadaşımızı, eğitmenimizi, milli sporcumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizi Sidney ve Atina Olimpiyatları’nda temsil eden yüzücümüz Şadan Derya Erke’ye Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sporcu arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. pic.twitter.com/h95diuDPwf — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 28, 2025

Erke için Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde saat 10.30’da düzenlenecek veda töreninin ardından Ortaköy Büyükmecidiye Cami’inde namaz kılınacak. Erke, namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Erke, yüzmedeki başarılarının yanında 2017’den bu yana İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’da yüzme branşı sorumlusu olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Haber Merkezi