Beykoz Belediyesi Soruşturmasında Yeni Gelişme, İfade İşlemleri Başladı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 milyon lira bedelle 3 konser düzenlendiği ve Beykoz Anadolu Spor AŞ için usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine Beykoz Belediyesi’ni inceleme altına alıp soruşturma başlatmıştı.

21 ŞÜPHELİ İFADE VERECEK

Beykoz Belediyesi’ne ‘ihaleyi fesat karıştırma’ suçlamasıyla açılan soruşturma devam ederken, Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte 4 şüpheli "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 17 şüpheli ise "üyelik ve yardım" suçlarından ifade verecek.

'BASKI UYGULAMA TAKTİĞİ'

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçede ulusal bayramlar dolayısıyla düzenlenen üç konsere 20 milyon ihale bedeli ödendiği yönündeki iddialara şöyle yanıt vermişti: Bu herkesin, Türkiye’nin algıladığı bir taktik. Sürekli yerel basında, ulusal medyada, buna biz havuz medyası da diyebiliriz, böyle bir algı yaratılarak belediyelerin üzerinde baskı uygulama taktiği devam ediyor. Yapılan, algı operasyonudur.

Kaynak: AA