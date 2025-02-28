Gaziantep'te Yakıt Tankeri Patladı: Ölü ve Yaralılar Var

Gaziantep'te sanayi sitesinde tamiratı yapılan yakıt tankeri patladı. Patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

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Gaziantep'te korkunç bir patlama meydana geldi. Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de tamiratı yapılan yakıt tankeri birden patladı.

YANGIN ÇIKTI

Vatandaşlar panikle kaçışırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Gaziantep'te Yakıt Tankeri Patladı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlamada Mehmet Horuz (45) ve Alperen Kılıçparlar (17) olay yerinde hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te Yakıt Tankeri Patladı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Yakıt tankerinin neden patladığı henüz bilinmiyor. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

VALİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

Çeber, şunları kaydetti:

"Nizip Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhanede, bir tankerin oksijen kaynağı ile kesilmesi esnasında tanker içerisinde sıkışan gazın patlaması neticesinde maalesef olay yerinde bulunan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 3 vatandaşımız yaralanmıştır."

Yaralıların Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildiren Çeber, "Olay yeri inceleme ekiplerimiz araştırmalarına devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diye yazdı.

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Kaynak: AA-İHA

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