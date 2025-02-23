Korkutan Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta yürekler ağza geldi. Bir evde gaz nedeniyle patlama yaşandı. Ev sahibi hafif şekilde yaralandı.

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bir evde gaz sıkışmasının yol açtığı patlama büyük paniğe neden oldu. Olay, öğle saatlerinde Taşoluk Mahallesi’nde meydana geldi.

Durmuşoğlu ailesinin 2. katındaki evde gazın sıkışması sonucu şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle evin duvarları yıkılırken, mutfakta bulunan Makbule Durmuşoğlu ağır yaralandı.

Korkutan Gaz Patlaması: 1 Yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Durmuşoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, patlamanın ardından çevrede büyük bir korku ve panik yaşandı.

Korkutan Gaz Patlaması: 1 Yaralı - Resim : 2

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Kaynak: DHA-İHA

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