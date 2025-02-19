Arnavutköy'de Yeraltında Patlama!

İstanbul Arnavutköy'de yerin altındaki elektrik kabloları bilinmeyen bir nedenle patladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

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İstanbul Arnavutköy’de yeraltında bulunan elektrik kabloları patladı. Cadde trafiğe kapatılırken, kısa süreli panik yaşandı

Arnavutköy’deki Maltepe Caddesi’nde yolda bilinmeyen nedenle bir patlama yaşandı. Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edilirken, polis önlem amaçlı caddeyi trafiğe kapattı.

İncelemeler sonucunda patlamaların elektrik kabloları nedeniyle meydana geldiği anlaşıldı. Çalışmaların ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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