Lütfü Savaş İfade Verecek, Tarih Belli Oldu

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Şubat Salı günü saat 11.00'de ifade verecek

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Lütfü Savaş İfade Verecek, Tarih Belli Oldu

CHP’de Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda ‘şaibe’ iddiaları ortaya atılırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 25 Şubat Salı günü ifade vereceği bildirildi.

Lütfü Savaş İfade Verecek, Tarih Belli Oldu - Resim : 1

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CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, söz konusu kurultayla ilgili iptal davası açmıştı. Savaş, dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığını öne sürmüş ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını talep etmişti.

Dilekçede, "İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir. Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet vb. suçlar işlenmemiş olsaydı kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla söz konusu kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti" denilmişti.

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Kaynak: ANKA

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