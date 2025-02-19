Doğum Günü Sürprizi Hastanede Sonlandı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir ilkokulda öğretmenlerine doğum günü sürprizi yapan minik öğrenciler, pasta kestikten sonra öğretmenlerinin ikram ettiği ekleri yedi. Ancak bir süre sonra mide bulantısı şikayetleri yaşayan 14 öğrenci, sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Arabayatağı Mahallesi'ndeki ilkokulda meydana geldi. Öğrencilerine ekler alan öğretmen, jestine karşılık öğrencilerinin rahatsızlanmasıyla büyük bir endişe yaşadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, eklerin bir pastaneden alındığı öğrenildi. Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA