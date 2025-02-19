Doğum Günü Sürprizi Hastanede Sonlandı

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir ilkokulda, öğrencilerinin doğum günü sürprizi yaptığı öğretmen, onlara teşekkür etmek için ekler tatlısı ikram etti. Ancak ekleri yiyen 14 öğrenci hastanelik oldu.

Doğum Günü Sürprizi Hastanede Sonlandı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir ilkokulda öğretmenlerine doğum günü sürprizi yapan minik öğrenciler, pasta kestikten sonra öğretmenlerinin ikram ettiği ekleri yedi. Ancak bir süre sonra mide bulantısı şikayetleri yaşayan 14 öğrenci, sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Doğum Günü Sürprizi Hastanede Sonlandı - Resim : 1

Olay, saat 13.00 sıralarında Arabayatağı Mahallesi'ndeki ilkokulda meydana geldi. Öğrencilerine ekler alan öğretmen, jestine karşılık öğrencilerinin rahatsızlanmasıyla büyük bir endişe yaşadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, eklerin bir pastaneden alındığı öğrenildi. Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Doğum Günü Sürprizi Hastanede Sonlandı - Resim : 2

Ünlü Oyuncu İsyan Etti! 'Oğlum Zehirlendi, Sakın Siz de Yemeyin'Ünlü Oyuncu İsyan Etti! 'Oğlum Zehirlendi, Sakın Siz de Yemeyin'Magazin

Okulda Tavuk Döner Yiyen 43 Öğrenci Zehirlendi!Okulda Tavuk Döner Yiyen 43 Öğrenci Zehirlendi!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
zehirlenme Okul Öğretmen Bursa
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
Yolda Yürüyen Kadınların Yaşadığı Dehşet Kamerada, Ölümden Kıl Payı Döndüler Yolda Yürüyen Kadınların Yaşadığı Dehşet Kamerada
İstanbul'da Metroda Dehşeti Yaşadı: Yürüyen Merdivende Parmakları Koptu! Yürüyen Merdivende Parmakları Koptu
Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor' TÜSİAD Sessizliğini Bozdu, Yaylım Ateşine Tuttu
Emlak Konut'un Konut Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu... İşte Faiz Oranları ve Ödeme Planı Emlak Konut'un Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu
CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti