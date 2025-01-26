Ünlü Oyuncu İsyan Etti! 'Oğlum Zehirlendi, Sakın Siz de Yemeyin'

Ünlü oyuncu Füsun Demirel, Pegasus'a ait bir uçakta yaşadığı olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Demirel, 25 Ocak tarihinde saat 03:20'de Dubai'den kalkan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçakta oğlunun yediği tavuklu wrap yüzünden zehirlendiğini söyledi.

'ADLİ VAKA OLARAK RAPOR TUTULDU'

Ünlü oyuncu, paylaşımında, "Bugün (25.01.25) sabah 03.20 de Dubai'den kalkan Sabiha Gökçen'e iniş yapan PC741 sefer sayılı uçakta satın alınan tavuklu wrap ile oğlum zehirlendi. Adlı vaka olarak rapor tutan hastane olay için şikayetçi olmamızı önerdi. Olayı savcılığa taşımadan önce sosyal medyadan duyurmak istedim. Kimse Pegasus'a ait uçakta tavuklu sandviç falan yemesin. Bugün çok ciddi bir sağlık sorununu atlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında ise Demirel, "Pegasus insanlara bozuk tavuklu sandviç yedirecek kadar mı küçüldünüz? Oğlum hayatı tehlikeye atlattı. Sizden şikayetçiyim!" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Bugün (25.01.25) sabah 03.20 de Dubai'den kalkan Sabiha Gökçen'e iniş yapan PC741 sefer sayılı uçakta satın alınan tavuklu wrap ile oğlum zehirlendi. Adlı vaka olarak rapor tutan hastane olay için şikayetçi olmamızı önerdi. Olayı savcılığa taşımadan önce sosyal medyadan — füsun demirel (@fusundemirel) January 25, 2025

Kaynak: Haber Merkezi