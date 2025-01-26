Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Çiftinin Çocuklarına Vereceği İsim Belli Oldu, Anlamı Herkesi Mest Etti
Yakın zamanda ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan ünlü oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, bebeklerine verecekleri ismi açıkladı. İşte ünlü çiftin bebeğine vereceği o anlamlı isim…
ATV’nin fenomen dizisi Gönülçelen’in setinde tanışıp ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandıran ünlü oyuncular Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, ilk çocuklarına kavuşmak için gün sayıyor.
'ATLAS' BEBEK GELİYOR
Evliliklerini gözlerden uzak, sakin bir şekilde sürdüren çiftin çocuklarına hangi ismi vereceği uzun zamandır merak konusu olmuştu. Nişantaşı’nda görüntülenen çift müjdeli haberi duyurdu.
'DÜNYADA KARŞILIĞI OLSUN İSTEDİK'
Ünlü çiftin ilk çocuklarının adının Atlas olacağı öğrenildi. Heyecanlı anne Zeynep Tuğçe Bayat “İsmin tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik” dedi.
Güzel anne adayı, son olarak çok sayıda hayran kitlesine ulaşan Prens dizisinde rol almış, prensese hayat vermişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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