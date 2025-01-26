Şakir Paşa Ailesi Dizisine Sürpriz Kadın Oyuncu, Yer Yerinden Oynayacak

“Kızlar Yurdu”, “Üç Kuruş”, “Doktorlar”, “Güllerin Savaşı”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Suna Selen’in fenomen dizi Şakir Paşa Ailesi’nin oyuncu kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.

Usta oyuncunun dizinin altıncı bölümünde projeye dahil olması beklenirken, ne rolünde olacağı ise henüz bilinmiyor.

KÖŞK YANGINDA KÜLE DÖNMÜŞTÜ

NOW TV’nin ilk bölümünden itibaren izlenme rekorları kıran dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yeniden ekranlara döndü.

Dizinin çekim platosunun yer aldığı Büyükada’da çıkan yangında köşk küle dönmüşü, dizi çekimlerine ara verilmişti. Kısa süre önce tadilatın sona erdiği köşkte çekimler yeniden başladı.

HAZAL KAYA DA KADROYA EKLENMİŞTİ

Sosyal medyada da dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosuna yeni kişiler dahil olmaya devam ederken anılan son isim Hazal Kaya olmuştu. Hazal Kaya’nın Şakir Paşa’nın küçük kızının büyük halini canlandıracağı öğrenilmişti. Hazal Kaya’nın ardından şimdi de Suna Selen’in dizide yer alacağı söyleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem