Şakir Paşa Ailesi Dizisine Sürpriz Kadın Oyuncu, Yer Yerinden Oynayacak

Başındaki aksiliklerin eksik olmadığı fenomen dizi Şakir Paşa Ailesi’nin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha eklendi. İddiaya göre, usta oyuncu Suna Selen altıncı bölümde diziye dahil olacak. Selen’in rolü ise henüz bilinmiyor.

Şakir Paşa Ailesi Dizisine Sürpriz Kadın Oyuncu, Yer Yerinden Oynayacak

“Kızlar Yurdu”, “Üç Kuruş”, “Doktorlar”, “Güllerin Savaşı”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Suna Selen’in fenomen dizi Şakir Paşa Ailesi’nin oyuncu kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.

Şakir Paşa Ailesi Dizisine Sürpriz Kadın Oyuncu, Yer Yerinden Oynayacak - Resim : 1

Usta oyuncunun dizinin altıncı bölümünde projeye dahil olması beklenirken, ne rolünde olacağı ise henüz bilinmiyor.

Şakir Paşa Ailesi Dizisine Sürpriz Kadın Oyuncu, Yer Yerinden Oynayacak - Resim : 2

KÖŞK YANGINDA KÜLE DÖNMÜŞTÜ

NOW TV’nin ilk bölümünden itibaren izlenme rekorları kıran dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yeniden ekranlara döndü.

Dizinin çekim platosunun yer aldığı Büyükada’da çıkan yangında köşk küle dönmüşü, dizi çekimlerine ara verilmişti. Kısa süre önce tadilatın sona erdiği köşkte çekimler yeniden başladı.

Şakir Paşa Ailesi Dizisine Sürpriz Kadın Oyuncu, Yer Yerinden Oynayacak - Resim : 3

HAZAL KAYA DA KADROYA EKLENMİŞTİ

Sosyal medyada da dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosuna yeni kişiler dahil olmaya devam ederken anılan son isim Hazal Kaya olmuştu. Hazal Kaya’nın Şakir Paşa’nın küçük kızının büyük halini canlandıracağı öğrenilmişti. Hazal Kaya’nın ardından şimdi de Suna Selen’in dizide yer alacağı söyleniyor.

Şakir Paşa Ailesi Dizisine Sürpriz Kadın Oyuncu, Yer Yerinden Oynayacak - Resim : 4

Şakir Paşa Ailesi Dizisine Taze Kan, Kızını Oynayacak, Şimdiden Herkes Onu KonuşuyorŞakir Paşa Ailesi Dizisine Taze Kan, Kızını Oynayacak, Şimdiden Herkes Onu KonuşuyorMagazin

Şakir Paşa Ailesi'nin Köşkünde Çıkan Yangının Nedeni Ortaya Çıktı: Beklenen İtfaiye Olay Raporu GeldiŞakir Paşa Ailesi'nin Köşkünde Çıkan Yangının Nedeni Ortaya Çıktı: Beklenen İtfaiye Olay Raporu GeldiYaşam

Şakir Paşa Ailesi Ateşten Gömleğini Çıkardı, Oyuncular Sete Geri Döndü, İşte Yeni Bölüm TarihiŞakir Paşa Ailesi Ateşten Gömleğini Çıkardı, Oyuncular Sete Geri Döndü, İşte Yeni Bölüm TarihiMagazin

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Now TV
Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol
Deha Dizisinden Ayrılan Ahsen Eroğlu Neden Veda Etmedi? Sebebini Öğrenen Övgü Üstüne Övgü Yağdırdı Deha’nın Esme’sinden Alkış Toplayan Hareket
Ünlü Oyuncudan Hayranlarına Üzen Haber Ünlü Oyuncudan Üzen Haber
Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! SGK'dan Maaş Alan Emekliler İçin Flaş Karar SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak
2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi 2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi
EFT ve Havale ile Para Transferinde Yeni Dönem Başlıyor! Artık Bu Şekilde Yapılacak EFT ve Havalede Yeni Dönem
B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var Hem de Ehliyetine Anında El Konulacak B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var
Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı