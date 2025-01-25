Ünlü Oyuncudan Hayranlarına Üzen Haber

Ünlü oyuncu Elvin Levinler hasta yatağından fotoğrafını paylaşarak, kendisiyle ilgili üzücü haberi verdi. Levinler kalbinden bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Ünlü Oyuncudan Hayranlarına Üzen Haber

Dizilerin sevilen ismi Elvin Levinler, kendisiyle ilgili korkutan haberi verdi. Ünlü oyuncu, kalbinden bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Ünlü Oyuncudan Hayranlarına Üzen Haber - Resim : 1

Hasta yatağında çektirdiği fotoğrafını paylaşan Elvin Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" diye yazdı.

Elvin Levinler, uzun süredir sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

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