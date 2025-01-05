Şakir Paşa Ailesi Ateşten Gömleğini Çıkardı, Oyuncular Sete Geri Döndü, İşte Yeni Bölüm Tarihi
Kısa süre içinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şakir Paşa Ailesi dizisinin yanan köşkündeki restorasyon tamamlandı. Şakir Paşa Ailesi dizisinin ay sonu ya da şubat başı itibarıyla ekranlara yeniden döneceği düşünülüyor. Oyuncular, sete geri döndü.
İlk bölümüyle herkesi ekrana kilitleye kostümleri, karakterleri ile kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan Şakir Paşa Dizisi’nden beklenen haber geldi. İşte Şakir Paşa meraklılarının heyecandan delirtecek son gelişme…
Fragmanlarıyla herkesin dikkatini çeken, oyuncu kadrosuyla gönüllere taht kuran Şakir Paşa Dizisi’nin çekiminin yapıldığı Büyükada’daki köşkte geçtiğimiz haftalarda büyük bir yangın çıkmıştı.
KÖŞK TAMAMEN YANMIŞTI
26 Aralık 01.30 civarında çıkan yangın sonrasında 7 dönümlük bir platoda kurulan Şakir Paşa Köşk tamamen yanmıştı. Yangının kaza mı sabotaj mı olduğu tartışılırken, dizinin çekimlerine ise ara verilmişti.
RESTORASYON TAMAMLANDI
Dizinin final yapacağı iddiaları sevenlerini üzerken, yangın çıkan köşkte restorasyon çalışmalarına hız verildiği ve çalışmaların tamamladığı öğrenildi.
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümlerinin ay sonu ya da şubat başı itibarıyla yeniden yayınlanması bekleniyor.
Öte yandan senaryosu ile de çok konuşulan dizinin hayranları, sosyal medyada çeşitli teoriler sıralamaya başladı. Yangın sonrasında senaryoda değişiklik olup olmayacağı merak edilirken, yangının dizide nasıl anlatacağı da merak edilenler arasında.
Oyunculardan Helin Akdemir çekimlere yeniden başladıklarını müjdeleyen bir paylaşım yaptı. Oyuncularla birlikte karavanda bir fotoğraf çeken Kandemir’in fotoğrafında ‘Paydos’ notu yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi