Fenomen Dizinin Yıldızına Acı Haber! Ünlü Oyuncunun Eşi İntihar Etti

ABD'de birçok yapımda çalışan yönetmen ve senarist Jeff Baena, 47 yaşında hayatını kaybetti. "Tüm dünyada çok izlenen "The White Lotus" dizisinin yıldızı oyuncu Aubrey Plaza'nın eşi olan Baena'nın evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Los Angeles'taki evinde ölü bulunan Baena'nın intihar ettiği öğrenilirken, 40 yaşındaki Aubrey Plaza'nın büyük bir şok yaşadığı belirtildi.

Ailesinden henüz resmi bir açıklama gelmeyen Baena, Plaza ile 2011'den beri birlikte, 2021 yılından beri de evliydi.

Kaynak: Haber Merkezi