Şakir Paşa Ailesi’nin Köşkü Küle Döndü! Sabotaj mı Yoksa Kaza mı? Dizi Final mi Yapacak? Açıklama Geldi

NOW TV’nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi yayınlandığı günden bu yana tartışmaların gündemine oturmuştu. Dizide kayınpederin gelinini çıplak yüzerken izlemesi, Meryem Uzerli’nin kendisine Vahide Perçin’in sahneleri kadar sahne yazılmasını istediği iddiası sosyal medyada dikkat çekmişti.

SABOTAJ MI YOKSA KAZA MI?

Kaosun hiç azalmadığı dizide, seyircileri üzecek bir kaza yaşandı. Dizi için Büyükada'da 7 dönümlük bir platoda kurulan Şakir Paşa Köşkü, 26 Aralık 01.30 civarında çıkan yangın sonrasında tamamen yandı.

Dizinin resmi Instagram hesabında yapılan paylaşımda sabotaj girişimi olabileceği ihtimali üzerine araştırmalara başlandığı, dizinin bir süre yayınlanmayacağı açıklandı.

Öte yandan yangın sırasında çekim yapılmadığı için ölen yada yaralanan kimse olmadığı ifade edildi. Şakir Paşa Köşkü'nde ertelenen çekimler, şimdiden dizinin seyircisine gün saydırmaya başladı.

Kaynak: Haber Merkezi