Şakir Paşa Ailesi’nin Köşkü Küle Döndü! Sabotaj mı Yoksa Kaza mı? Dizi Final mi Yapacak? Açıklama Geldi

İlk bölümüyle herkesi ekrana kilitleyen, kaos ve tartışmalarıyla gündemden düşmeyen ekranların yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi, yeni bir kaos daha yaşadı. Dizinin çekiminin yapıldığı platoda yangın çıktı, köşk küle döndü. Dizinin bir süre ekrana gelmeyeceği açıklandı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Şakir Paşa Ailesi’nin Köşkü Küle Döndü! Sabotaj mı Yoksa Kaza mı? Dizi Final mi Yapacak? Açıklama Geldi

NOW TV’nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi yayınlandığı günden bu yana tartışmaların gündemine oturmuştu. Dizide kayınpederin gelinini çıplak yüzerken izlemesi, Meryem Uzerli’nin kendisine Vahide Perçin’in sahneleri kadar sahne yazılmasını istediği iddiası sosyal medyada dikkat çekmişti.

Şakir Paşa Ailesi’nin Köşkü Küle Döndü! Sabotaj mı Yoksa Kaza mı? Dizi Final mi Yapacak? Açıklama Geldi - Resim : 1

SABOTAJ MI YOKSA KAZA MI?

Kaosun hiç azalmadığı dizide, seyircileri üzecek bir kaza yaşandı. Dizi için Büyükada'da 7 dönümlük bir platoda kurulan Şakir Paşa Köşkü, 26 Aralık 01.30 civarında çıkan yangın sonrasında tamamen yandı.

Şakir Paşa Ailesi’nin Köşkü Küle Döndü! Sabotaj mı Yoksa Kaza mı? Dizi Final mi Yapacak? Açıklama Geldi - Resim : 2

Dizinin resmi Instagram hesabında yapılan paylaşımda sabotaj girişimi olabileceği ihtimali üzerine araştırmalara başlandığı, dizinin bir süre yayınlanmayacağı açıklandı.

Şakir Paşa Ailesi’nin Köşkü Küle Döndü! Sabotaj mı Yoksa Kaza mı? Dizi Final mi Yapacak? Açıklama Geldi - Resim : 3

Öte yandan yangın sırasında çekim yapılmadığı için ölen yada yaralanan kimse olmadığı ifade edildi. Şakir Paşa Köşkü'nde ertelenen çekimler, şimdiden dizinin seyircisine gün saydırmaya başladı.

Şakir Paşa Ailesi’nin Köşkü Küle Döndü! Sabotaj mı Yoksa Kaza mı? Dizi Final mi Yapacak? Açıklama Geldi - Resim : 4

Kaynak: Haber Merkezi

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