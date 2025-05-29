Antalya'da Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Kan Döküldü! Azerbaycan Federasyon Başkanı'na Şok Saldırı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda kan döküldü. Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev, 2 kişi tarafından bıçaklandı. Olayla ilgili 2 Azerbaycan vatandaşı, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Antalya'da Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Kan Döküldü! Azerbaycan Federasyon Başkanı'na Şok Saldırı

Dehşet veren olay, saat 15.00 sıralarında Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, kimliği belirlenen 2 kişi tarafından bıçaklandı ve başına darbe aldı.

Salonda bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Musayev, ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Musayev'in tedavisi sürüyor.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin taksiyle olay yerinden ayrıldığını belirledi. Antalya Havalimanı'na kaçtıkları tespit edilen Azerbaycan vatandaşı 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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