Süper Lig Ekibinde 8 İsmin Sözleşmesi Sona Eriyor

Süper Lig'in köklü ekibi Kayserispor'da 8 savunma oyuncusunun sözleşmesinin sona ereceği öğrenildi.

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Süper Lig Ekibinde 8 İsmin Sözleşmesi Sona Eriyor

Süper Lig’e son haftalardaki performansıyla tutunan Kayserispor’da 8 savunma oyuncusunun sözleşmesinin sona ereceği öğrenildi.

Süper Lig’de Sergej Jakirovic göreve geldikten sonra ligin flaş ekiplerinden biri olan Kayserispor’da sezonun son bulmasına 1 hafta kala yeni sezon çalışmalarına başlandı. Kayserispor’da savunma oyuncularından 8 oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonu sona erecek. Sergej Jakirovic’in kadroda düşünmediği oyuncularla sözleşme yenilenmeyecek. Sarı kırmızılı takımda sözleşmesi sona erecek olan defans oyuncuları şu şekilde:

"Majid Hosseini, Joseph Attamah, Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios, Bilal Ceylan, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım ve Anthony Uzodimma.

Kaynak: DHA

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