Süper Lig Ekibinde 8 İsmin Sözleşmesi Sona Eriyor
Süper Lig'in köklü ekibi Kayserispor'da 8 savunma oyuncusunun sözleşmesinin sona ereceği öğrenildi.
Süper Lig’e son haftalardaki performansıyla tutunan Kayserispor’da 8 savunma oyuncusunun sözleşmesinin sona ereceği öğrenildi.
Süper Lig’de Sergej Jakirovic göreve geldikten sonra ligin flaş ekiplerinden biri olan Kayserispor’da sezonun son bulmasına 1 hafta kala yeni sezon çalışmalarına başlandı. Kayserispor’da savunma oyuncularından 8 oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonu sona erecek. Sergej Jakirovic’in kadroda düşünmediği oyuncularla sözleşme yenilenmeyecek. Sarı kırmızılı takımda sözleşmesi sona erecek olan defans oyuncuları şu şekilde:
"Majid Hosseini, Joseph Attamah, Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios, Bilal Ceylan, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım ve Anthony Uzodimma.
Kaynak: DHA
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