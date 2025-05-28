TFF Müjdeyi Verdi, Kritik Maçın Biletleri Ücretsiz Oldu

TFF, A Milli Kadın Futbol Takımı’nın İstanbul'da oynayacağı maçın biletlerinin ücretsiz olduğunu açıkladı.

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TFF Müjdeyi Verdi, Kritik Maçın Biletleri Ücretsiz Oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın 30 Mayıs’ta UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’taki beşinci maçında İstanbul’da İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacağı maç için müjdeli haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Esenler Erok Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

Kaynak: AA

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