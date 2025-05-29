UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Şampiyon Chelsea

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İngiltere'nin Chelsea takımı, İspanya'nın Real Betis takımı ile karşı karşıya geldi. Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayan maçı Bosna Hersek'ten hakem Irfan Peljto yönetti.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Betis, Abdessamad Ezzalzouli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda rakibi karşısında baskısını artıran Chelsea, 65. dakikada Enzo Fernandez'in fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. 70. dakikada Nicolas Jackson'ın attığı golle İngiliz ekibi skoru 2-1'e getirdi.

83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1. dakikada Moises Caicedo'nun golleriyle Chelsea sahadan 4-1 galip ayrılarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Kaynak: İHA