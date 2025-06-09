ABD'de Bir Uçak Faciası Daha! Çok Sayıda Yaralı Var

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ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Coffee County'de içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçak düştü.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Uçağın düşmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Tennessee Otoyol Devriyesi, "İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazıları hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı" dedi.

Adı açıklanmayan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu aktardı. Yerel kaynaklar, uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti.

Kaynak: İHA