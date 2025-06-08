İsrail’den Hamas'ın Gazze Lideri Sinvar Hakkında Flaş İddia! 'Cansız Bedeni Tünelde Bulundu'

İsrail ordusu, geçtiğimiz Mayıs ayında öldürdüğünü duyurduğu Hamas'ın Gazze lideri Muhammed Sinvar'ın cansız bedenini bulduğunu iddia etti. Sinvar'ın cansız bedeninin, Han Yunus’taki Avrupa Hastanesi'nin altında yer alan tünelde bulunduğu öne sürüldü.

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İsrail’den Hamas'ın Gazze Lideri Sinvar Hakkında Flaş İddia! 'Cansız Bedeni Tünelde Bulundu'
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde saldırılarına devam ederken, geçtiğimiz mayıs ayında öldürdüğünü açıkladığı Hamas’ın Gazze lideri Muhammed Sinwar'ın cansız bedenine ulaştığını iddia etti.

HASTANENİN ALTINDAKİ TÜNELDE BULUNDU

İsrail ordusu, Sinwar’ın cansız bedeninin Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'nin altındaki bir tünelde bulunduğunu öne sürerek, Sinwar’ın kimliğinin doğruladığını açıkladı.

NETANYAHU ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Sinvar'ın Han Yunus’taki bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı. İsrail ordusu ise geçtiğimiz mayıs ayında Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda Sinvar'ın da hedef alındığını belirtmiş, Sinvar'ın hayatta olup olmadığının bilinmediği kaydedilmişti.

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Kaynak: İHA

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